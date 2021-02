Midagi kulinaariahuvilistele: kaheksa parimat kokandussaadet Netflixis

1. "The Final Table"



Professionaalsed kokad võistlevad koha eest lauas, kus istuvad tuntud tippkokad. Igal korral "külastavad" kokad erinevat riiki, kus nad õpivad valmistama antud riigi rahvusrooga. Ainult need, kes suudavad sellest rahvusroast midagi erakordset luua, saavad oma noad pakkida ja järgmisesse riiki edasi reisida. Milline kokk on nii võimekas, et teeb teistele tuule alla ja reisib ümber maailma?