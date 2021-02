Kuldgloobuste nominendid selgunud: vaata, kel on võimalus tänavu auhind koju viia

Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm") James Corden ("The Prom") Lin-Manuel Miranda ("Hamilton") Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield") Andy Samberg ("Palm Springs")

Riz Ahmed ("Sound of Metal") Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom") Anthony Hopkins ("The Father") Gary Oldman ("Mank") Tahar Rahim ("The Mauritanian")

Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom") Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday") Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman") Frances McDormand ("Nomadland") Carey Mulligan ("Promising Young Woman")

"The Father" "Mank" "Nomadland" "Promising Young Woman" "The Trial of the Chicago 7"

Jason Bateman ("Ozark") Josh O'Connor ("The Crown") Bob Odenkirk ("Better Call Saul") Al Pacino ("Hunters") Matthew Rhys ("Perry Mason")

Olivia Colman ("The Crown") Jodie Comer ("Killing Eve") Emma Corrin ("The Crown") Laura Linney ("Ozark") Sarah Paulson ("Ratched")

Emerald Fennell ("Promising Young Woman") David Fincher ("Mank") Regina King ("One Night in Miami"") Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7") Chloe Zhao ("Nomaadimaa")

Glenn Close ("Hillbilly Elegy") Olivia Colman ("The Father") Jodie Foster ("The Mauritanian") Amanda Seyfried ("Mank") Helena Zengel ("News of the World")

Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7") Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah") Jared Leto ("The Little Things") Bill Murray ("On the Rocks") Leslie Odom, Jr. ("One Night in Miami")

Parim originaallaul filmis:

"Fight for You" filmist "Judas and the Black Messiah" (H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas)

"Hear My Voice" filmist "The Trial of the Chicago 7" (Daniel Pemberton, Celeste)

"Io Si (Seen)" filmist "The Life Ahead" (Diane Warren, Laura Pausini, Niccolo Agliardi)

"Speak Now" filmist "One Night in Miami" (Leslie Odom Jr, Sam Ashworth)

"Tigress & Tweed" filmist "The United States vs. Billie Holliday"

Parim stsenaarium:

"Promising Young Woman"

"Mank"

"The Trial of the Chicago 7"

"The Father"

"Nomadland"

Parim filmimuusika:

"The Midnight Sky" (Alexandre Desplat)

"Tenet" (Ludwig Göransson)

"News of the World" (James Newton Howard)

"Mank" (Trent Reznor, Atticus Ross)

"Soul" (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

Parim animatsioon:

"The Croods: A New Age"

"Onward"

"Over the Moon"

"Soul"

"Wolfwalkers"

Parim võõrkeelne film:

"Another Round"

"La Llorona"

"The Life Ahead"

"Minari" (A24)

"Two of Us"

Parim muusika- või komöödiasari: