TREILER | DocPoint Tallinna raames linastub dokumentaalfilm "Teel taevasse"

„Teel taevasse“ uurib inimeste suhet surmaga nende näitel, kelle jaoks surm on osaks igapäevaelust. Olukordade kollaažina üles ehitatud film uurib ühelt poolt surma kui ideed oma eksistentsiaalsuse ja pühadusega ning teiselt poolt surma kui tööd oma igapäevaelu rutiini ning harjumuspärase tegevusega. Me sureme ja kõik, keda me teame, surevad samuti. Ühes sündimisega võib see meie, inimeste jaoks olla kõige loomulikum asi üldse.

Tõsi on aga see, et me ei lahku elavate seast enne, kui mõningad praktilised küsimused on lahendatud. „Teel taevasse“ käsitleb elu lõpp-peatust ümbritsevat maailma, nn surmatööstust, kus eksistentsiaalsed küsimused põrkuvad argipäevastega ja pühadus kohtub labasusega.