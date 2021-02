Suur seiklusfilm „Koletisekütt“ saabub eriüritusega Kino Eksklusiiv

Järgmine suurejooneline kinosündmus toimub fantaasiarohke seiklusfilmiga „Koletisekütt“, mille peaosas on „Resident Evili“ filmiseeria staar Milla Jovovich!

Meie maailma taga on üks teine maailm, kus ohtlikud ja võimsad koletised valitsevad oma valdusi surmatoova raevuga. Kui leitnant Artemis (Milla Jovovich) ja tema eliitüksus viiakse läbi portaali meie maailmast uude maailma, ootab neid elu suurim šokk. Vapper leitnant, kes püüab meeleheitlikult koju saada, kohtab salapärast kütti (Tony Jaa), kelle unikaalsed oskused on tal aidanud selles vaenulikus maailmas elus püsida. Koletiste lakkamatute hirmuäratavate rünnakute palgel ühendavad sõdalased jõud, et neile vastu hakata ja üheskoos koju jõuda.