Pääru Oja rollist Netflixi sarjas ja filmiprojektidest: hea töö ongi kõige parem puhkus

Ajaloohuvi tõi filmirolli

“O2” räägib loo Molotov-Ribbendtropi pakti aegsest Eestist, kus avastatakse nõukogude plaan okupeerida riik. Vaatamata sellele, et Oja pole kindel, kas film edastas loo just päris nii, nagu see päriselt 1939. aastal juhtus, äratab film temas rahvusromantilisi tundeid. “Oleme sotsiaalsed olendid ja kõigil on vaja kuskile kuuluda. Üks kuulumise vōimalus on vabariik ja oma rahvas. Aga tingimata on need huvitavad teemad ja annavad ainest fantaseerimiseks, mis oleks kui oleks läinud nii vōi kui oleks läinud naa,” kirjeldab Oja. Castingu protsessist mäletab näitleja, kuidas ta jäi režissöör Margus Pajuga pikalt juttu rääkima. “Mulle meeldib ajalugu. Olin just lugenud raamatut “Sõda pärast rahu”, mis räägib KAPO loomisest ja kujunemisest. Meil oli Pajuga palju rääkida ja kuidagi vist seal samas saigi selgeks, et saingi rolli,” meenutab ta.

Kuigi süžee räägib sõjaaegsest Eestist, siis seekord Pääru püssiga vehkida ei saanud, millest on tal kahju, sest “1944” filmis sai ta tulistamise eest palju kiita. See-eest on näitleja eredaim mälestus kolmekümne kuuenda aasta BMW mootorrattaga sõitmine. “See on midagi midagi hoopis teist kui tänapäeval, sest sel on käigukang. Ühe käega roolid, teisega vahetad käiku ja tasakaal läheb paigast ära. See oli väga kihvt mälestus,” kirjeldas ta.

Väikesest Eestist suurde Netflixi sarja