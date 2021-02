Elisa filmisoovitused nädalavahetuseks: vaata kodumaist spioonipõnevikku või dokumentaali maailma salapäraseimast kunstnikust

Elisa videolaenutusse on jõudnud 2020. aasta dokumentaalfilm ”Banksy. Lindprii kunsti tõus”. Film räägib kuulsaimast ja samas salapärasemaist kunstnikust maailmas. Teda võib pidada ka Inglismaa tuntuimaks tänavahuligaaniks, kes on massidesse toonud uue kunstisuuna – tänavakunsti. Tema tööd on tuttavad kõigile ning on tihti poliitilised, provotseerivad ja ühiskonnakriitilised. Kõik need teosed ja muud trikitamised on loonud lausa uue revolutsioonilise liikumise. Jutt on loomulikult kunstnikust nimega Banksy. Mehest, kelle nägu pole siiani nähtud. Filmis kõnelevad kunstnikud, loovtöötajad ja isikud, kes Banksy’iga koos töötavad. Samuti saab näha unikaalseid arhiivikaadreid, kuidas legendaarset tänavakunsti luuakse. Mis koht on tänapäeva maailmas kunstil ja graffitil? Film on laiahaardeline ja käsitleb kõiki neid teemasid. Banksy üks viimastest töödest on teos pühendatud võitlusele koroonaviirusega, ausutusavaldus meditsiinitöötajatele.