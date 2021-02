TREILER | DocPoindil esilinastuv dokumentaalfilm “Sõda ja puuhobune” jõuab kinodesse

Anatoli on kõige muu kõrval ka Tallinna vanalinnas Laboratooriumi tänaval asuva Ukraina kultuurikeskuse rajaja. Ta on omal moel Tallinna vanalinna legend. Lääne-Ukrainast pärit mees on Laboratooriumi tänavale rajanud ainulaadse maailma, mille põhituuma moodustab ukraina kultuurikeskus ja kirik. Seal tegeletakse kalligraafiaga, valmistatakse keskaegsel viisil paberit, Anatoli nikerdab oma töökojas traditsioonilisi puidust mänguasju ja valmistab vanade kloostrite vaimus raamatuid. Ligi veerand sajandit tagasi antud mungavande järgi on ta tõotanud luua iga päev midagi head.