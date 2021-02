TREILER | Maailma suurima popstaari Billie Eilishi dokumentaalfilm jõuab kinoekraanidele

See on lugu maailma suurimast popstaarist Billie Eilishist. Auhinnatud režissöör R.J. Cutler toob meieni dokumentaalfilmi erakordse teismelise rännakust maailma tuntuimaks lauljaks alates elumuutvast hetkest, mil valmis tema debüütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ ning see vallutas kogu muusikamaailma.