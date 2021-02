Telia filmisoovitused käesolevaks nädalaks: laenutusse on tagasi tulnud vanad klassikud!

"Sind polnud kunagi siin" ("You Were Never Really Here", 2017) Auhinnatud krimidraama, mis võitis Cannesi filmifestivalil parima näitleja ja parima stsenaariumi auhinna. Joe (Joaquin Phoenix, "Jokker") on traumeeritud sõjaveteran. Tema töö on kurjategijate kätte sattunud tüdrukute otsimine. Joe saab ülesande päästa inimröövijate käest senaatori teismeline tütar. Tööots väljub aga kontrolli alt, mees avastab vandenõu ja näib, et luupainajalikust olukorrast eluga väljumine on võimatu.