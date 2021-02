Augustis toimub esmakordselt animafestival Animist Tallinn

Festival kutsub igal aastal külla mõne teise eluvaldkonna esindajaid, selleks et üksteist inspireerida, avardada oma piire ja kavandada võimalikku koostööd. 2021. aasta festivali teema on animatsioon ja antropoloogia. Koostöös Tallinna Ülikooli sotsiaalantropoloogia osakonnaga pannakse kokku filmiprogramm ja arutletakse teemadel nagu reisimine, identiteedi varjamine, keha, animism. Eriprogrammi täpsem kava ja külalisesinejad selguvad kevadel 2021.

Festivali ajaks avatakse EKA galeriis animatsioonialane kunstinäitus pealkirjaga „Maailma vaated” („Views of the World”). Näituse kuraatoriteks on pikaaegne Hollandi Animafilmifestivali juht Gerben Schermer ja Küprose Animafilmifestivali juht Yiorgos Tsangaris. Lisaks EKA-le on festivali partneriks Kai Kunstikeskus, mis avab oma kinosaali festivali programmidele.