Meelemürgid, õnnetused ja haigused! 10 Hollywoodi näitlejat, kes lahkusid meie seast liiga vara

Autoõnnetuses 24-aastasena surma saanud James Dean kujunes oma karjääri jooksul tänu filmidele "Rebel Without a Cause" ja "East of Eden" noores eas hinnatuks filmistaariks. Ta oli ühtlasi ka esimene näitleja, kellele anti postuumne Oscari nominatsioon ("East of Eden"), aga kuna pärast tema surma linastus veel kaks filmi, sai ta veel ühe Oscari nominatsiooni filmi "Giant" eest.

Joaquin Phoenixi vanem vend River Phoenix oli teismeliste iidol, tuntumateks filmideks "Stand by Me", "Indiana Jones and the Last Crusade", "My Own Private Idaho", "The Mosquito Coast", "Running on Empty". Viimase eest kandideeris Phoenix juba 18-aastaselt parima meeskõrvalosa Oscarile. Ta suri üledoosi tõttu 23-aastaselt.