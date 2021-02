Kallimad nii tööl kui kodus: SEITSE paari teleseriaalidest, kes on päriselus abielus

1. Ginnifer Goodwin and Josh Dallas

Kust sa neid tead: seriaalist "Once Upon a Time"

Millal nad teineteist leidsid: nad hakkasid käima 2011. aastal, abiellusid 2014 ja täna on neil kaks last.

2. Mila Kunis ja Ashton Kutcher

Kust sa neid tead: seriaalist "That 70's Show"

Kuidas nad teineteist leidsid: Esmalt kohtusid nad selle sama seriaali võtetel, Kunis oli toona 14 ja Kutcher 19. Pärast seriaali lõppu jäid nad kaugeks, aga soojendasid oma suhte üles Kuldgloobuste auhinnagalal, aastal 2012. Kunis on rääkinud, et alguses polnud nende suhe kõige tõsisem, siiski lõpuks kolisid nad kokku ja abiellusid aastal 2015. Paaril on kaks last.

3. Tom Hardy ja Charlotte Riley

Kust sa neid tead: seriaalist "Wuthering Heights"

Kuidas nad teineteist leidsid: paar kohtus "Wuthering Heightsi" filmimise ajal, see oli aastal 2009. Nad abiellusid aastal 2014 ja neil on kaks last.

4. Ben McKenzie ja Morena Baccarin

Kust sa neid tead: seriaalist "Gotham"

Kuidas nad teineteist leidsid: Morena Baccarin oli tegelikult külalisnäitlejaks McKenzie seriaalis "O.C", küll aga ei olnud neil omavahel stseene. Nad kohtusid ametlikult aastal 2014 "Gothami" võtete ajal ja tegid oma suhte avalikuks aasta hiljem. Nad abiellusid aastal 2017 ja neil on tütar.

5. Genevieve ja Jared Padalecki

Kust sa neid tead: seriaalist "Supernatural"

Kuidas nad teineteist leidsid: Jared on rääkinud, et pärast 2008. "Supernaturali" võtetel tutvumist ootasid nad 4 kuud enne kui esimesele kohtingule läksid. Nad abiellusid aastal 2010 ja neil on kolm last.

6. Jesse Plemons ja Kirsten Dunst

Kust sa neid tead: seriaalist "Fargo"