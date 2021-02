Näitleja Tambet Tuisk: päriselu on tihtilugu palju banaalsem, kui filmis näidatakse

Spioonipõnevikkude jaoks loodud

Filmis “O2” näitles Tambet eriosakonna spiooni Johan Sõpra, kes elas spiooni kohta liiga pillavat elu, mistõttu sattus ta mõrva uurimises ise uuritavaks. Johani kehastamine tuli näitlejale kergelt ja meenutas jamesbondilikku spioonimuinasjuttu. “Reeturi" sarja puhul lugesin ja tegin eeltööd, et aru saada, mis sellel ajal toimus ja kes oli näiteks Kaitseminister või KAPO juht, aga ega sellised faktid näitlejale palju muud juurde ei anna peale kujutlusvõime arendamise. Lähtuda saab ikkagi ainult stsenaariumis kirjas olevast. “O2” ajastu oli mulle juba filmi “Seltsimees laps” tõttu tuttav ja polnud palju teha. Sain rohkem keskenduda sellele, kuidas mu roll tervikule kasuks tuleb ja võimendasin seda. Rohkem rääkida ei taha, sest muidu annab liiga palju ära. Meenub nõukaaegne lugu. Kui kinos jooksid krimifilmid, siis poisikesed olla järjekordades nõudnud, et anna mulle 5 kopikat või muidu ütlen sulle, kes on mõrvar,” kirjeldab Tuisk.

“O2” tegevus toimub 1939. aastal, kui Euroopa oli suurte muudatuslainetuste käes juba murdumas. Sarnased muutuseid kajastatakse sarjas “Reetur”, kuid seda aastal 2000. Kuigi “O2” ja sarja “Reeturi” tegevusel on 60 aastat vahet, on spioonitööl teatavaid sarnasusi. “Taktikad arenevad, aga inimloomus mitte. Kasutatakse samu banaalseid võtteid, et inimeste nõrkusi kellegi teise huvides ära kasutada. Seda on sajandeid kasutatud ja kasutatakse edasi. Mõlemad põnevikud tõstatavad küsimusi, mis oleks ilma spioonideta juhtunud ja kas terve riik oleks kukkunud, aga tihtilugu on päriselt toimunud lugu palju banaalsem. Kui kunstis nii triviaalset näidata, siis ei pruugi olla üldse huvitav vaadata,” arvab näitleja.

Tagasiside filmile on Tambeti sõnul olnud suurepärane – kõik maailmatasemel haaravad elemendid olemas: “Filmi mitmekeelsus on eriti tore. Vaatajana unustasin vahepeal ära, et vaatan eesti kultuuriruumist filmi, sest keeltepaabel teeb sellele kaasaelamise mõnusaks”.

Eesti kinoelu on täiesti x kohta jõudnud