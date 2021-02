Elisa TELETOP: jaanuaris kogusid ohtralt silmapaare aastalõpu ja -alguse erisaated

Uus aasta algas paljude jaoks hoogsate aastavahetussaadetega ja kõik, kes pere või sõprade ringis uut aastat vastu võtsid, said hiljem meelelahutust nautida läbi järelvaatamise. Saated nagu „Edekabel“, „Koleilus 2020“ ja „Mida toob aasta 2021“ olid Elisa Elamuses ühed järelvaadatumad. Kõige populaarsem oli siiski Eesti Muusikaauhindade 2021 gala, kus noppis ohtralt auhindu räppar Nublu. Tele-eetris olnud filmidest domineeris jaanuaris täielikult Harry Potteri maagiline filmisaaga, mis osutub igal aastal väga populaarseks.

Jaanuaris otsisid paljud eestlased Elisa videolaenutusest, kas nemad või mõni nende lähedane „Teneti“ filmilindile jäi ning need vähesed, kes kinos filmi ei näinud, said nüüd peaaegu kodumaist kassahitti diivanilt jälgida. Laenutusest vaadatakse alati uut ja värsket sisu, seega pole üllatus, et väga populaarseks osutus äsja kinodesse jõudnud „Wonder Woman ’84“. Teiste seas vaadati ka filme „Jaht“, „Mulan (2020)“ ja Linnar Priimäest jutustavat „Mephistophelest“.