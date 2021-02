Telia filmisoovitused nädalavahetuseks: romantikat igale maitsele, ajastudraamasid ja vampiirifilme!

"Armastajate igavene elu" ("Only Lovers Left Alive", 2013) Ülistiilne romantiline draama, mille lavastas kultusrežissöör Jim Jarmusch ("Surnud mees"). Film saab alguse kahes erinevas maailma punktis. Lagunevas Detroitis elab vampiir Adam ( Tom Hiddleston ), depressiivne melomaan, kes hakkab vaikselt hääbuma. Seda tunnetab pea teisel pool maakera Tangieris elav raamatuhull Eva (Tilda Swinton), samuti vampiir, kelle armastuslugu Adamiga on kestnud juba sajandeid. Naine lendab oma kallima juurde, et olla talle toeks ning nautida temaga koos ajatut kulgemist, intellektuaalseid vestlusi ja mõistagi pokaalikest kvaliteetset orgaanilist tumepunast jooki.

"Sõnad ja pildid" ("Words and Pictures", 2013) Romantiline draamakomöödia, Jack (Clive Owen, "Inimlapsed") on alkoholiprobleemide küüsis vaevlev kirjandusõpetaja. Mees hindab üle kõige keelt ja kirjandust. Kooli saabub aga uus õpetaja, kunstnik Dina (Juliette Binoche, "Inglise patsient"), kelle jaoks peituvad tõde ja ilu üksnes kunstis. Kahe õpetaja erimeelsus viib suure võistluseni, milles õpilased peavad otsustama, kumb on tähtsam – kas sõnad või pildid. Samal ajal aga selgub, et kahel suurel rivaalil hakkavad teineteise suhtes ootamatult soojad tunded tekkima. Vaata filmi laupäeval, 13.02, kell 22:00 Inspira telekanalist.