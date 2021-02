Elisa soovitused nädalavahetuseks: nüüd eksklusiivselt Elisa Huubis kodumaine sari "Tulejoonel" ja muudki

1. Elisa neljanda originaalsarja ‘’Tulejoonel’’ kõik osad on tänasest Elisa Huubis vaatamiseks üleval! Sarja keskmes on Marko Matvere kehastatav Jakob Sommer, kelle töö- ja eraelu on karidele jooksnud. Kõrvaltvaatajaile sõbraliku ja rahulikuna näiv vanaisa tunneb ühel hetkel, et maailm tema ümber on jäänud võõraks ning ta otsustab seda plahvatusohtliku missiooniga ’’parandama’’ hakata. Pealinna oma hirmuvalitsuse all hoidvat pommimeest asub jälitama noor kaitsepolitsei tippuurija, keda kehastab Kaspar Velberg. Lisaks teevad sarjas kaasa veel mitmed armastatud näitlejad nagu Märt Avandi , Mait Malmsten , Sten Karpov, Liis Lass , Saara Pius, Märt Pius, Tõnis Niinemets, Ivo Uukivi, Kristel Aaslaid , Peeter Oja , Grete Kuld, Priit Loog, Karin Tammaru jpt! Sarja stsenarist on Martin Algus ning režissöör Ergo Kuld. Sarja saab eksklusiivselt vaadata Elisa Huubist.

2. Elisa huubi on lisandunud ka uus sari “Puhas Vuuk” (Snatch). Loos on kolm peategelast — enesetõestamise ja põnevuse näljas kahekümnendates noormehed. Šikk, pikakasvuline ja paatmajas elav Albert on kamba liider. Tema isa Vic Hill on kuulus kurikael, kes on istunud 15 aastat kullaröövi eest vangis ja nüüd äsja põgenenuna taas vabaduses viibib. Charlie on päris aadlik, kes kannab alati kikilipsu ja on võõrdunud oma veidratest vanematest, kelle katuse all ta siiski elab. Tänavaelu pakub muidu üsna reserveeritud noormehele võimalust oma sisemine loom valla päästa. Sageli kübarat kandev Billy on pooleldi roma ja poksija, kes ei viitsi eriti trenni teha. Tal on alati kaasas hambakaitsmed, mida ta kasutab poksiringis ja tänavakaklustes. Billyl on ägedad tätoveeringud ja täiuslikud kõhulihased. Teleloo loomisel on saadud inspiratsiooni Guy Ritchie 2000. aasta filmist „Snatch“. Sarja pildikeel, dialoog ja tempo on hoogne ning kaasaegne.