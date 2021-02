Kisub kuumaks! 12 seksistseeni, milles tuntud näitlejad kõik kehakumerused paljastavad

Filmis on üks stseen, kus tegelased tülitsevad omavahel ning see viib ühe kõige vihasema ja samas ka realistlikuma vahekorrani, mida filmides just väga palju ei näe. Näitlejad pidid selle stseeni nimel väga palju vaeva nägema, et tulemus oleks piisavalt usutav, segane, räpane ja ülimalt intiimne.