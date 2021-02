Aprillis jõuab Inspira kanalisse matkasaate „Rabaradapidi“ talvine hooaeg

Sügishooajal Inspira vaatajate südamed võitnud Heleri Hanko on tagasi matkaradadel ning sel korral võtab ta ette Eesti pikkuselt teise matkaraja Penijõe-Aegviidu-Kauksi suunal.

Selleks tuleb jalgsi läbida ühtekokku 614 kilomeetrit ning ekstreemseks muudab ettevõtmise asjaolu, et matkaraja läbimine toimub aasta kõige külmemal kuul ehk veebruaris.

Et televaatajaid julgustada ja inspireerida, on taas oodata saatesse erinevaid külalisi, kellest mõned proovivad Heleriga looduses ka talvekülmas ööbida. Külaliste nimekirjas on Aleksei Turovski, Romet Vaino (Metaloodus), Tuuli Rand, Sandra Raju, Gita Siimpoeg ja mitmed teised.