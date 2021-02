Telia filmisoovitused uueks nädalaks: vaata uskumatut dokumentaali 30 aastat lapsevabrikut pidanud arstist!

2. "Greenland: viimane varjupaik" ("Greenland", 2020) Põnevusdraama. Filmi keskmes on John, ta endine naine Allison ja nende poeg Nathan. Perekonda ootab ees võitlus ellujäämise nimel, sest meie planeedi poole on teel komeet. Komeeditükid purustavad juba linnu kõikjal üle maailma. Kolmik üritab põgeneda viimasesse turvalisse varjupaika, nende ümber lokkab aga paanika, seadusetus ja globaalne apokalüpsis.

3. "Loits" ("Spell", 2020) Õudusfilm. Marquis (Omari Hardwick, "A-rühm") on teel oma isa matustele. Kuna sündmus leiab aset eraldatud paigas, peab ta sinna väikelennukiga lendama. Lennuk satub aga õnnetusse ja vigastatud mees tuleb teadvusele Ms. Eloise'i (Loretta Devine, "Crash") majakeses. Proua väidab mehele, et suudab ta terveks ravida. Ajapikku selgub, et Eloise tegeleb musta maagia ja nõiakunstiga ning et Marquis ning ta lähedased on surmaohus.