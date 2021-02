Näitleja Johan Kristjan Aimla „O2“ võtetest: võtteplatsil koheldi mind nagu VIP-i, mulle see väga ei istunud

Johan Kristjan on VHK teatriklassi taustaga ning tal oli varasemalt kaks kogemust taustanäitleja rollides nii “Tõde ja Õigus” kui ka ühes tudengifilmis. Üheski filmis ta varem nii suurt rolli mänginud ei olnud. Roll “O2” filmi potsatas justkui taevast alla. “Juhtus nii, et mulle kirjutas ootamatult üks välismaa nimega naine ja kutsus mind castingule. Sealt edasi käisin mõned korrad castingutel ning kolmandal korral olid juba režissöör Margus Paju ja peaosatäitja Priit Võigemast ka seal. Ühel hetkel saigi otsustatud, et mina sain Toomas Otsingu rolli,” selgitab Johan Kristjan. Noormehel oli ka omajagu õnne, sest hiljem tuli välja, et castingu firma oli väga paljude teatrikoolide noorte seast sobivaid näitlejaid otsinud ning just tema olevat silma jäänud.

“O2” filmil võttepäevi kirjeldab Johan Kristjan väga suursuguselt. “Ma olin seni kokku puutunud vaid väikese koolitrupiga, kus oli katsumus isegi kogu seltskond kokku saada — meid oli kokku vaid 12. Ma ei kujuta ette, kui palju inimesi võtteplatsil korraga oli, aga minu kogemuse põhjal oli kogu korraldus täiesti esmaklassiline. Kõik toimis nagu kellavärk,” kirjeldab noormees. Ka võttepaigad vaimustasid Johan Kristjanit ning ta sai tõelise elamuse osaliseks. “Lisaks sellele olid kõik asukohad, kus me filmisime, imeilusad. Kui filmisime linnas, siis olid hooned muudetud ajalooliselt vastavateks ja majade dekoratsioonid olid väga hoolikalt tehtud. Looduses filmitud paigad olid samuti vapustavalt lahedad ja ilusad,” räägib noor peaosatäitja. Mõni asi aga tekitas Johan Kristjanis hoopis kohmetust. “Väga harjumatu oli see, et ma olin võtteplatsil nii-öelda filmistaari rollis ja mind koheldi nagu VIP-i. Mulle see väga ei istunud. See ikka ei sobi, kui tüdruk mulle vihmavarju hoiab, ma ikka hoidsin ise,” ütleb Johan Kristjan. Sellegipoolest saab ta aru ja mõistab, et näitlejad on olulised ning neid peab hoidma. Enda osas jääb ta aga tagasihoidlikuks ja ennast suureks ning tähtsaks näitlejaks ei pea.