"Kuuma piruka" staari suurim kahetsus: Jason Biggs keeldus peaosast ühes popimas teleseriaalis

Jason Biggsile pakuti Ted Mosby rolli seriaalis "How I Met Your Mother" ("Kuidas ma kohtasin teie ema"). Biggs kirjeldas, et ta kahtles, kas tahab telesse tööle minna ja ütles rollist ära. Mees rääkis, et pärast seda, kui ta rollist keeldus, juhtus kaks asja. Esiteks see, et sarja saatis suur edu ja teiseks see, et tal oli kirjeldamatu soov teletööd teha. Mosby rolli napsas endale näitleja Josh Radner.