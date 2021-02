NÄDALA TREILER | Kinodesse jõuab filmiveteran Liam Neesoni uhiuus põnevusfilm "Täpsuskütt"

Ühel päeval autoga ringi sõites leiab ta illegaalselt piiri ületava naise koos poja Migueliga, kelle kannul on üks Mehhiko kurikuulsamaid narkokartelle. Kui Migueli ema tulevahetuses kartelliga hukkub, taipab Jim, et poisi ellujäämise võimalused ei ole just kõige suuremad, kuna piirivalvurite hulgas on nii mõnigi kartelli poolt ära ostetud reetur ja lõpuks jõuaks poiss ikkagi kurjategijate meelevaldusesse. Nii otsustabki Jim, et just tema on ainus, kes seisab poisi ja hambuni relvastatud kurjategijate kamba vahel ja peab toimetama poisi läbi Ameerika sugulaste juurde. Jimi kasutütre rollis teeb kaasa “Viikingite” sarjast tuttav Katheryn Winnick.