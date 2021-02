Elisa filmisoovitused nädalavahetuseks: planeete hävitav komeet kihutab Maa poole!

Elisa videolaenutusest leiab nüüd filmi ”Greenland: viimane varjupaik” , kus perekond võitleb ellujäämise nimel, kui planeete hävitav komeet Maa poole kihutab. John Garrity (Gerald Butler), ta endine naine Allison ja nende poeg Nathan asuvad ohtlikule teekonnale, et pelgupaika jõuda. Kui komeeditükid kõikjal maailmas linnu maatasa teevad, näevad Garrity’d inimkonna parimaid ja halvimaid külgi. Üleilmne apokalüpsis on peaaegu käes, kui nad pääsevad uskumatu teekonna lõpus viimasel hetkel lennule võimalikku pelgupaika.

Elisa videolaenutuses on kohal ka uus dokumentaalfilm ”Jean Paul Gaultier: Šikk Friik”. Jean-Paul Gaultier, keda juba poisikesepõlves võlus legendaarne Pariisi kabareeteater Folies Bergere, on terve elu ihanud seal oma show-d lavastada. „Aga mis lugu see peaks rääkima?“ mõtiskleb ta ise, meenutades kuus kuud kestnud ettevalmistusi, mis show kavandamiseks kulusid. „Eks ikka minu enda lugu.“ Revüü ühendabki endas moe, filmi, tantsu, teatri ja häbitu liialdustesse kaldumise, tuues vaatajani retrospektiivi 40 aasta pikkusest karjäärist ja moeloojast, kellest rääkides ei saa üle ega ümber väljendist enfant terrible. Filmisõprade seas tuntud kui kostüümilooja filmidele „Viies element“ ja „Kokk, varas, tema naine ja temakese armuke“, popmuusika fännide hulgas kuulus tänu Madonnale disainitud koonusekujulisele rinnahoidjale, on ta näiteks kombineerinud oma loomingus kujunduselementidena ka mängukarusid ja sadomaso-atribuutikat. Tema show on ühtaegu nii fantastiline ja skandaalne kui ka üleannetult vaimukas ja liigutav.