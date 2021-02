Telia filmisoovitused nädalavahetuseks: meelt lahutavad sünge krimidraama, südantsoojendav draamakomöödia ja üks õudusfilm

"Parfüümid" ("Les parfums", 2019) Südantsoojendav prantsuse draamakomöödia. Filmi peategelase Anne'i (Emmanuelle Devos, "Coco enne Chaneli") suhtumine oma töösse on ülimalt kirglik – väga peene haistmismeelega õnnistatud naine valmistab nimelt parfüüme. Ekstsentriline daam on tõeline diiva ja ta suhted kaaskodanikega pole just lihtsate killast. Kui Anne palkab endale autojuhi, hakkab ta elus nii mõndagi muutuma. Selgub et pealtnäha lihtne mees, autojuht Guillaume (Grégory Montel, "Helistage mu agendile!"), sunnib Anne'i elu uue pilguga vaatama hakkama.