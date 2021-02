„Terminaator: Sünge saatus“: NELI fakti filmisaaga viimase osa kohta

Kuues osa on tegelikult kolmas osa

Ametlikult on „Terminaator: sünge saatus“ saaga kuues film, aga lavastaja Tim Miller otsustas vahepealseid osasid ignoreerida. „Terminaator: sünge saatus“ tegevustik toimub alternatiivsel ajateljel ning on „Terminaator 2: Kohtupäev“ otsene järg. Kuna terminaatorite maailmas on palju ajas rändamist, siis on täitsa usutav, et kolmandas, neljandas ja viiendas filmis toimunud sündmused hoitigi ära.



Ka Sarah Connor on tagasi

Kuna vahepealsed filmid ei olnud nii edukad kui esimesed, otsustati naasta juurte juurde. Miller ja Cameron tahtsid tuua ekraanile tagasi legendaarse Sarah Connori tegelaskuju, aga ainult Linda Hamiltoni kehastuses. Cameron ja Miller kirjutasid kuuenda osa stsenaariumi spetsiaalselt naispeakangelase ümber. Hamilton oli näitlemisega peaaegu lõpparve teinud, kuid võttis siiski rolli vastu.