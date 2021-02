Ootamatu! Anne Hathaway polnud sugugi esimene valik "Saatan kannab Pradat" peaosalise rolli

"Anne Hathaway soovis seda osa nii väga, kuid seda oli talle raske anda, sest stuudioinimesed ei saanud aru, kui tugev publik tal selja taga on," on Foxi tootmisjuht Elizabeth Gabler varasemalt öelnud, "Ta tegi selle osa nimel kampaaniat. Ta teadis, et ta pole esimene valik. ütles Foxi tootmisjuht Elizabeth Gabler varem Indie Wire'ile. . "Ta tegi selle osa nimel kampaaniat. Ta teadis, et pole esimene valik. Ta lihtsalt ei istunud käed rüpes ja ei oodanud.