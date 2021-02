Tuleb tuttav ette? 10 klišeelikku asja, mida näeb igas seriaalis ja millest televaatajad juba tüdinenud on!

Foto: Ekraanitõmmised YouTube'i videost

Kas tuleb tuttav ette, kui seriaalis või filmis on toimunud mõni äkilisem stseen ja üks osatäitjatest on silmnähtavalt endast väljas, ta jookseb vannituppa, pritsib endale külma vett näkku ja vaatab end peeglist? Tihti kuuleb lõpus ka ohet. Selliseid sarnaseid klišeeliigutusi on veel mitmeid teisigi. Siit leiad 10!