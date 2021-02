Cameron Diaz avaldas põhjuse, miks teda enam Hollywoodi filmides ei näe

2019. aastal tervistasid Diaz ja tema muusikust abikaasa Benji Madden oma esiklast ja viimastel aastatel on näitleja mõista andnud, et ta ei soovi enam tulevikus näitlemisega tegeleda. Viimati antud intervjuus Radio Andyle avaldas ta, miks ta sellise otsuse teinud on: "Kas ma osalen veel kunagi mõnes filmis? Ma ei plaani, aga kas ma osalen? Ma ei tea. Mul pole õrna aimugi. Võimalik, ära iial ütle iial, aga emana ma ei kujuta enam ette, et teen 14-16 tunniseid võttepäevi ja olen lapsest eemal. Ma ei suudaks."