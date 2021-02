Telia soovitused käesolevaks nädalaks: meelt lahutavad kõhukad prantsuse kujundujujad, Al Pacino ja teised

“Hea aeg” (“Good Time”, 2017) Ülimalt kaasahaarav põnevusdraama, mis kandideeris Cannes’i filmifestivalil Kuldsele Palmioksale. Vendadest režissööride Benny Safdie ja Josh Safdie (“Uncut Gems”) loodud pingelise linaloo peategelane on Connie Nikas, kes võtab oma vaimselt alaarenenud venna ravilt ära. Nad röövivad koos panka. Meeste ühine põgenemine ei lähe aga sujuvalt ja neid tabavad kõikvõimalikud jaburad ja ootamatud äpardused, mis panevad proovile Connie närvid ja vendadevahelised suhted. Filmi peategelasena teeb suurepärase rolli Robert Pattinson (“ Tenet ”), tema nooremat venda kehastab üks filmi režissööridest Benny Safdie (“Pieces of a Woman”).

“Tunnel” (“Tunnelen”, 2019) Norra põnevusdraama. On jõuluaeg. Perekonnad on autodega teel, et pühadeks koju jõuda. Kuid siis rammib suur kütuseveok talvistes Norra mägedes üht tunnelit ning inimesed jäävad jäisesse pimedusse lõksu. Auto laadungist hakkab tunnelisse lekkima ohtlikku gaasi. Päästjatel on läbi lumetormi raske õnnetuspaigani jõuda ning peagi lahvatavad tunnelis leegid.