Ivo Uukkivi ja Raivo E. Tamm meenutavad Artises saladusliku põnevusfilmi sündi

Film avab Artise uue kinoõhtute sarja „Artišokk ahvatleb“, mis toob iga kahe kuu järel uudishimulike filmisõpradeni ühe väärt filmi minevikust ning külalised, kellega pärast seanssi nähtu üle arutleda.

Ameerikas resideeruva Soome lavastaja Ilkka Järvi-Laturi "Tallinn pimeduses" on ilmselt mõjukaim kodumaine film, millest kinopublik suurt kuulnud ei ole. See on musta huumoriga vürtsitatud miljonidollarilise eelarvega põnevik, mille tegevus läheb lahti 1991. aastal, mil Eesti oli just kuulutanud oma iseseisvust. Gängsterite kamp on valmis sepitsenud plaani, kuidas röövida riigi kullavarud – triljardi väärtuses kullakange, mis peale aastatepikkust varjamist Pariisis nüüd rahva hurraahüüete saatel Eestisse tagasi tuuakse.

Naiivsest elektrikust Toivost (Uukkivi) saab kogu plaani võtmetegur, kelle ülesandeks on kogu linn kokkulepitud kesköötunnil pimendada. Toivot, kes pole sugugi paadunud kriminaal, julgustab tööd vastu võtma tema viimseid päevi rase naine. Siis juhtub aga midagi ootamatut.