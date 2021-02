Elisa soovitused nädalavahetuseks: me peaks olema juba sündinud väikse alkoholikogusega veres?

Filmis ”Järgmine ring” teeb uue ägeda rolli Mads Mikkelsen ning film kandideerib parima võõrkeelse filmina ka Kuldgloobusele. On olemas teooria selle kohta, et me peaks olema sündinud juba väikse alkoholikogusega veres ja tagasihoidlik inerts avab meie meeled maailmale meie ümber, vähendades meie probleeme ning suurendades meie loomingulisust. Martin ja tema kolm sõpra, kes kõik on väsinud kooliõpetajad, alustavad sellest teooriast lummatuna eksperimenti, et saavutada pidev teatud joobeseisund terveks päevaks. Kui Churchill võitis II maailmasõja raskes akoholiuimas, kes teab, mida võiksid paar tilka teha neile ja nende õpilastele? Algsed tulemused on positiivsed ja õpetajate väike projekt muutub tõeliseks akadeemiliseks uurimuseks. Nii nende klassid kui ka tulemused paranevad jätkuvalt ja grupp tunneb end taas elus olevat! Siis tuleb aga tagasilöök, kus osad osalejad näevad võimalust edasiseks arenguks, teised aga astuvad rööbastelt maha.