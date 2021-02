Hollywoodi teisikud! 24 kuulsust, keda alatasa omavahel segamini aetakse

Lucy Hale kirjutas Twitteris , et teda oli tänaval Selena Gomeziga segi aetud, sest keegi tahtis temalt telefoni ära võtta, et Justin Bieberile helistada.

Zooey Deschanel ja Katy Perrygi on omavahel äravahetamiseni sarnased. Ilmselt oma suurte silmade ja tumedate juuste pärast. Deschaneli olukord siiski häiris, sest 2009. aastal pidas ta olukorda võrdlemisi tüütuks. Õnneks 2011. aastal võttis ta olukorda juba naljana ning pakkus Instagramis välja, et nad võiksid Katy Perryga mängida kaksikuid filmist „The Shining“.

Harry Potteri staari Rupert Grinti sõnul ei saa ta tänaval kõndides enam sugugi kindel olla, et inimesed just temaga rääkida soovivad. Nimelt aetakse teda tihti segamini Ed Sheeraniga ning Grinti sõnul umbes pooltel kordadel, kui keegi teda tänaval kõnetab, soovitakse hoopis Ed Sheeraniga pilti teha.

Selgub, et kui oled britt ning punapea, siis peetakse sind igal juhul Ed Sheeraniks. Just nii juhtus ka Prints Harryga, kes seepärast ajakirjaniku peale solvus.



Helen Hunti peeti Starbucksi kohvikus Jodie Fosteriks. Teenindaja nimetas Hunti Fosteriks ning kirjutas ka kohvitopsile Fosteri nime, kuid isegi sellega ei saanud õigesti hakkama, vaid kirjutas hoopis Jody.



Mark Wahlberg jagas 2013. aastal Facebookis postitust fännist, kes teda Matt Damoniks oli pidanud. Nimelt jooksis fänn Wahlbergi juurde hoopis Damoni nime hüüdes sooviga koos pilti teha. Wahlberg jagas hiljem fänni postitatud pilti ka oma seinal ning kirjutas juurde: „Close enough. :).“



Elizabeth Banks ja Chelsea Handler on täiesti teadlikud, et neid aeg-ajalt segamini aetakse, kuid neil ei ole selle vastu midagi. Banks peab seda isegi mõnes mõttes positiivseks, sest see annab tema sõnul anonüümsust juurde, kui teda kellekski teiseks peetakse.



Sarah Hylandi ja Mila Kunist pole omavahel sassi ajanud ainult fännid, vaid ka ajakirjanduses on nende nimed mõnikord vahetusse läinud.



Daisy Ridley ei suhtu eriti positiivselt sellesse, et teda tihti Keira Knightleyks peetakse, vaid ta tahab olla pigem tema ise. Samas on nad mõlemad mänginud ka „Star Warsi“ filmides, nii et segadus on kerge tekkima.

Marveli kangelaste näitlejate hulgas on nii mitu Chrisi, et fännid ei suuda enam täpselt järge pidada. Komöödiasarja „Billy on the Street“ ühes osas pidas fänn Chris Pratti hoopis Chris Evansiks.