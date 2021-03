Kuldgloobustel võidutsejad | Parimaks draamafilmiks valiti "Nomaadimaa"

Parim draamafilm:

"The Father"

"Mank"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"The Trial of the Chicago 7"

Parim naispeaosa draamafilmis:

Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom")

Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")

Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman")

Frances McDormand ("Nomadland")

Carey Mulligan ("Promising Young Woman")

Parim meespeaosa draamafilmis:

Riz Ahmed ("Sound of Metal")

Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")

Anthony Hopkins ("The Father")

Gary Oldman ("Mank")

Tahar Rahim ("The Mauritanian")

Parim muusika- või komöödiafilm:

"Borat Subsequent Moviefilm"

"Hamilton"

"Palm Springs"

"Music"

"The Prom"

Parim naispeaosa muusika- või komöödiafilmis:

Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm")

Michelle Pfeiffer ("French Exit")

Anya Taylor-Joy ("Emma")

Kate Hudson ("Music")

Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Parim meespeaosa muusika- või komöödiafilmis:

Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")

James Corden ("The Prom")

Lin-Manuel Miranda ("Hamilton")

Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield")

Andy Samberg ("Palm Springs")

Parim meeskõrvalosa:

Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7")

Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Jared Leto ("The Little Things")

Bill Murray ("On the Rocks")

Leslie Odom, Jr. ("One Night in Miami")

Parim naiskõrvalosa:

Glenn Close ("Hillbilly Elegy")

Olivia Colman ("The Father")

Jodie Foster ("The Mauritanian")

Amanda Seyfried ("Mank")

Helena Zengel ("News of the World")

Parim režissöör:

Emerald Fennell ("Promising Young Woman")

David Fincher ("Mank")

Regina King ("One Night in Miami"")

Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7")

Chloe Zhao ("Nomaadimaa")

Parim stsenaarium:

"Promising Young Woman"

"Mank"

"The Trial of the Chicago 7"

"The Father"

"Nomadland"

Parim draamasari:

"The Crown" (Netflix)

"Lovecraft Country" (HBO Max)

"The Mandalorian" (Disney Plus)

"Ozark" (Netflix)

"Ratched" (Netflix)

Parim naispeaosa draamasarjas:

Olivia Colman ("The Crown")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Emma Corrin ("The Crown")

Laura Linney ("Ozark")

Sarah Paulson ("Ratched")