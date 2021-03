HITTREKLAAM | Filtrita reaalsus! Kuldgloobustel esilinastunud reklaam näitab imetamise ilu ja valu

Frida emadele suunatud kollektsioonist leiab imetamispatju, massaaživahendeid ja muid tooteid, mis emade elu lihtsustada aitavad. Reklaami põhisõnumiks on see, et naised ei hooliks ainult mitte oma lastest, vaid ka oma rindadest. "Füüsiline ja emotsionaalne imetamisteekond survestab naisi 'sooritama', enam ei pea naised oma füüsilise mugavuse asemel piima tootmist valima," rääkis Frida tegevjuht Chelsea Hirschhorn.