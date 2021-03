Ühe ajastu lõpp? "Grey anatoomia" staar Ellen Pompeo avaldab, kas ikooniline meditsiinidraama paneb pillid lõplikult kotti

"Me ausalt pole veel otsustanud. Me üritame seda välja mõelda. Mis lugu me räägime? Kuidas nii ikoonilist saadet lõpetada? Tahan kindel olla, et kui seda teeme, siis õigesti," rääkis Pompeo.

Kuulujutud "Grey anatoomia" lõpetamisest kerkisid esile eelmisel aastal, kui Pompeo ütles, et 17. hooaeg võib jääda viimaseks. "Me ei tea, millal saate tegemise lõpetame, kuid ausalt öeldes võib see juhtuda sel aastal," rääkis Pompeo Varietyle oktoobris.

Sellest intervjuust alates on "Grey anatoomia" sisu palju vihjeid andnud, et tõesti hakatakse pille kotti pakkima: mitmed näitlejad vanadest hooaegadest on 17. hooaja episoodides külalisnäitlejatena osalenud ja peategelane ise on koroonaviiruse tõttu koomas. Kas ta ärkab üles?