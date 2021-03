Elisa soovitused nädalavahetuseks: nüüd saadaval kaust "Naistepäeva eri", kust leiab filme igale maitsele

Huubi on lisandunud veel üks uus sari „Tüdrukute mäss“ ! Seriaali keskmes on naised, kes töötavad Ameerika ühes uudisteväljaandes ning hakkavad endale nõudma võrdseid tingimusi kõigi teiste töötajatega. Sarja tegevus toimub 1960-ndatel.

Film „Tove Janssoni rääkimata lugu“ on nüüd Elisa videolaenutuses! Sõja lõpp on toonud uut hingamist kunstnik Tove Janssoni kunstilisse ja ühiskondlikku vabadusse. Kaasaeagne kunst, uimastavad peod ja avatud suhted abielus poliitikuga: tema ebatraditsiooniline elu viib ta vastuollu oma skulptorist isa rangete ideaalidega. Tove vabaduseihaldus pannakse proovile, kui ta kohtab teatridirektor Vivica Bandlerit. Tema armastus Vivica vastu on elektrit täis ja kõikehävitav, kuid Tove hakkab mõistma, et see armastus, mida ta tõeliselt igatseb, peab olema vastastikune. Samal ajal, kui ta tegeleb oma isikliku eluga, arenevad tema loomingulised püüdlused täiesti ootamatus suunas. Samal ajal, kui ta keskendub oma kunstniku-unistustes oma maalimisele, hakkab tema kõrvalprojekt – melanhoolsed ning kummituslikud lood, mida ta hirmunud lastele pommivarjendites rääkis – kiirelt oma elu elama. Muumid, mis said inspiratsiooni tema enda elust, toovad Tovele rahvusvahelise kuulsuse ja finantsilise sõltumatuse.