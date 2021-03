TREILER | On mida oodata! Armastatud animasari "South Park" tuleb välja vaktsiinieriga

"South Park" on alates pandeemia algusest enamjaolt pausil olnud. Fännide rõõmuks ilmus neil septembris "Pandeemiaeri" ja nüüd on oodata järge, mis kannab nime "Vaktsineerimiseri". See linastub 10. märtsil. Õrritusklipist saab aimu, kuidas Fairplay linna, kus "South Parki" tegevus aset leiab, tabab vaktsineerimishullus. Kõik kannavad eeskujulikult maske, keegi pakub Cartmanile koguni kaks tuhat dollarit, et vaktsiini saada. "South Parki" loojad lubavad, et kajastust saavad mitmed koroonapandeemiaga seostuvad situatsioonid, mis päriselus aktuaalsed on.