Tee tööd, siis tuleb armastus! 18 staarpaari, kes armusid filmivõtetel ja hiljem abiellusid

Kui tulevased abikaasad omavahel kohtusid, oli Garner abielus Scott Foleyga ja Ben Affleck suhtes Jennifer Lopeziga. Sellele vaatamata said nad kokku ja jõudsid abielus olla 10 aastat enne kui 2017. aastal lahutasid. Neil on kolm ühist last.

Unistuste paar kohtus esimest korda 1992. aastal. Võttis aega, et nad teineteist leiaksid, kuid kui nad 2008. aastal uuesti "Vicky Cristina Barcelona" võtetel kohtusid, sai nende armastus alguse. Paar abiellus 2010. aastal ja neil on kaks last.

1989. aastal kohtunud näitlejatepaar oli abielus 11 aastat. Koos adopteeriti kaks last. 2011. aastal paar lahutas ja Kidman on täna õnnelikult abielus Keith Urbaniga .

See film lõpetas Brad Pitti ja Jennifer Anistoni viis aastat kestnud abielu. Pitt ja Jolie olid koos 12 aastat, millest kaks abielus. 2016. aastal paar lahutas. Neil on kuus last, kellest kolm adopteeritud.

See ikooniline duo kohtus 2010. aastal, paariks saadi aasta hiljem. 2012. aastaks olid nad abielus ja seda kuni tänase päevani. Paaril on koos kolm last.

Kuulujutud, et kuulsad näitlejad teineteist leidnud on, hakkasid ringlema 2011. aastal, kui nad koos filmis osalesid. Koos on nad tänaseks päevaks olnud 9 aastat ja neil on ka kaks last.

8. "The Place Beyond the Pines" — Eva Mendes ja Ryan Gosling

Natalie Portman kohtus oma praeguse abikaasaga aastal 2010, kaks aastat hiljem abielluti. Neil on nüüd kaks last.

1962. aastal armus ikooniline Hollywoodi staar Elizabeth Taylor Richard Burtonisse. Vaatamata sellele, et toona olid mõlemad teiste inimestega abielus, oli nende armastus nii tugev, et 1964. aastal abielluti. Abielu aga ei jäänud kestma.

10. "I Know What You Did Last Summer" — Sarah Michelle Gellar ja Freddie Prinze Jr.

Need staarid on tänaseks päevaks koos olnud 18 aastat ja armusid nad selle õudusfilmi võtetel aastal 1997. Neil on kaks last.

11. "Step Up" — Channing Tatum ja Jenna Dewan



Kohe, kui filmimine lõpetati, sõlmisid Channing Tatum ja Jenna Dewan abielu. Nad olid abielus peaaegu 9 aastat ja neil on üks laps. Abielu lahutati 2018. aastal.

12. "Evening" — Claire Danes and Hugh Dancy

2007. aastal kohtusid nad filmivõtetel ja kaks aastat hiljem teatasid nad oma abielust. Staarpaaril on kaks last ja nad on tänase päevani õnnelikult abielus.

13. "The Light Between Oceans" — Michael Fassbender ja Alicia Vikander

Veel üks paar, keda veel tänagi abikaasadeks nimetada saab. Paar kohtus 2014. aastal "The Light Between Oceans" filmivõtetel, kolm aastat hiljem abielluti.

14. "The Mexican" — Julia Roberts ja Danny Moder



Julia Roberts kohtus oma abikaasaga 2000. aastal. Nad on siiani koos ja neil on kolm last.



15. "Bosom Buddies" — Tom Hanks ja Rita Wilson

Pole inspireerivamat paari kui need kaks! Esimest korda kohtusid nad 1981. aastal situatsioonikomöödia "Bosom Buddies" võtetel ja armusid. Järgmisel aastal tuli nende suhe avalikkuse ette ja aastal 1988 abielluti.

16. "Game of Thrones" — Kit Harington ja Rose Leslie

Seriaali võtetel kohtunud Harington ja Leslie kohtusid 2011. aastal. 2018. aastal abielluti ja paar ootab oma esiklast.

17. "Orange Is the New Black" — Samira Wiley ja Lauren Morelli

Need kaks armusid võtteplatsil. Abielluti 2017. aastal, kui Morelli oma toonasest abikaasast kaasstaari nimel lahutas.

18. "Buffy the Vampire Slayer" — Alyson Hannigan ja Alexis Denisof

Aastast 2003. on need näitlejad omavahel abielus olnud ja neil on kaks last.