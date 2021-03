Telia soovitused nädalavahetuseks: Andy Samberg naerutab ja Lembit Ulfsak tutvustab vihmametsa hingeelu

"Palm Springs" (2020) Muretu ellusuhtumisega Nyles ( Andy Samberg , "Saturday Night Live" ) on jäänud ajalõksu Palm Springsi pulma ja peab sama päeva aina uuesti ja uuesti läbi elama. Mehe rutiini toob muudatuse pruudi perekonna must lammas Sarah (Cristin Milioti), kellega koos üritatakse end lõputust pulmatrallist välja murda. Vaata filmi Go3 Film keskkonnas.

"Tume Vesi" ("Dark Waters", 2019) Suurepäraste näitlejatöödega krimidraama. Tõsielusündmustel põhineva linaloo peategelane on vandeadvokaat Robert Bilott (Mark Ruffalo, "Tasujad"). Tuttav farmer palub tal hakata uurima Lääne-Virginia maakohas ootamatult surnud koduloomade huku põhjusi. Ajapikku rullub mehe ees lahti lugu rahaahnest keemiatööstusettevõttest, mis on aastakümnete kaupa loodust vastutustundetult saastanud. Filmi lavastas auhinnatud Todd Haynes ("Carol"), selles mängivad veel Anne Hathaway (" Hüljatud "), Tim Robbins ("Saladuste jõgi") jt.

"Oli kord üks mets" ("Once Upon a forrest", 2013) Dokumentaalfilm, mis viib vaatajad sõna otseses mõttes metsa. Film valmis kuulsa prantsuse dokumentaalfilmide režissööri Luc Jaquet' ("Pingviinide marss") käe all. "Oli kord üks mets" juhatab vaatajad planeet Maa "kopsude" juurde ehk sügavasse vihmametsa. Film võimaldab publikul vahetult osa saada ühest looduse imest – vihmametsa kasvamisest. Troopilise džungli sügavused on erakordselt huvitavad ja kaunid ning nende paikade olulisust kogu planeedi ökosüsteemi säilimise vaatevinklist on raske alahinnata… Film on dubleeritud – Eestikeelset teksti loeb Lembit Ulfsak! Vaata filmi tasuta filmiriiulis.