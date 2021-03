Filmitööstus igaveseks muutunud: mõttekas on filmide levitamiseks uusi mudeleid luua

Warner Bros. ütles eelmisel aastal, et kõik 2021. aasta filmid linastuvad HBO Maxis samal ajal, kui film kinodes debüüdi teeb. Kuu aega on filmid kõigile kättesaadavad ja siis need eemaldatakse ja näidatakse järgnevad 60 päeva ainult kinodes.

Disney eksperimenteeris möödunud aastal oma kahe hitiga, milleks olid "Mulan" ja Pixari "Soul", need olid saadaval Disney+ voogedastusplatvormil. Sel aastal plaanib Disney seda teha vaid ühe filmiga "Raya and the Last Dragon". Walt Disney tegevjuht Bob Chapek sõnas, et ta pole kindel, kas filmitööstused veel kunagi tavapärase 90-päevalise akna juurde naasevad.