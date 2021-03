Grimmikunstnik ja metsateraapia giid Egle Beek: pingelist teletööd tuleb osata maandada

Lisaks grimmikunstniku ametile on Eglet alati paelunud loodus ja vaimne tervis ning sealt algas ka teine põnev karjäär — metsateraapia giid. Egle on praeguseks ainus Eestis sertifitseeritud metsateraapia giid ning produtseerinud koos ERR-iga saatesarja “Selge pilt”, mis võtab luubi alla Eestis enim levinud vaimse tervise väljakutsed.Metsateraapia eesmärgiks on suurendada füsioloogilist lõdvestumist. Sealjuures toimib ta ennetava ravina, sest parandab keha loomulikku vastupanuvõimet haigustele. “See on väga põnev töö! Kuna teletöö on parajalt pingeline ning väljakutseid pakkuv, siis soovisin midagi, mis mind maandab. Loodus on mulle alati meeldinud, seega haarasin härjal sarvist, läksin esiteks õppima Luua Metsanduskooli matkajuhiks ning siis Uus-Meremaale metsateraapia giidiks. Mulle on väga oluline olla vaimselt tasakaalus ja see töö just nimelt seda annabki — vaimset tasakaalu. Öeldakse, et siis on inimene teinud õiged valikud, kui kodus olles soovitakse tööle minna ja tööl olles, koju. Mul on siis nii, et teletööd tehes soovin metsatööd teha ja metsatööl olles igatsen teletööd. Armastan mõlemaid võrdselt,” räägib Egle.