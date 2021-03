Go3 filmisoovitused: telefonisõltuvus, karm CIA agendi elu, tehisema ja "Emma"

"Minu spioon" (My Spy, 2020)

"Jexi" (Jexi, 2019)



Philil (Adam DeVine) on ränk sõltuvus – ta ei tee midagi ilma oma telefonita. Philil pole sõpru, tema tööks on kirjutada popkultuuri “Top 10” artikleid ja armuelust ei tasu rääkidagi. Aga tema Facebooki suhtestaatus on peagi muutumas. Phil peab nimelt ostma uue telefoni ja uusimal mudelil on ootamatu lisafunktsioon… Jexi – tehisintellektist edutreener ja virtuaalne assistent. Tema abiga hakkab Phil esimest korda tõeliselt elama. Tema sõltuvus üha väheneb, aga Jexi tehisintellekt moondub koletiseks, kelle ainus eesmärk on hoida Phili ainult endale, isegi kui ta peab selleks ära rikkuma mehe võimalused elus edu saavutada.