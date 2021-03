Telia filmisoovitused käesolevaks nädalaks: karvupidi lähevad kokku mitme varasema hittfilmi peategelased

"Triivijad" ("Adrift", 2018) Romantiline põnevusdraama, mis on ainest saanud tõsielusündmustest. Seiklejad Tami (Shailene Woodley, "Süü on tähtedel") ja Richard (Sam Claflin, "Näljamängud") suunduvad purjekaga Vaiksele ookeanile. Neid tabab ränk orkaan, mille käigus saavad tõsiselt viga nii Richard kui purjekas. On selge, et keegi ei oska neid keset ookeani otsima tulla. Seega peab sitke Tami kuidagi päästma nii enda kui oma armastatud mehe elu. Vaata filmi tasuta filmiriiulis.