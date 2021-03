10 kuulsat filmi, kus peaosatäitja vallandati ja asendati teise näitlejaga

Lori Petty valiti "Demolition Mani" peaossa, tema kaasnäitlejateks Silvester Stallone ja Wesley Snipes . Pärast kolme päeva filmimist ta vallandati ja asendati toona täiesti tundmatu noore näitleja Sandra Bullockiga. Väidetavalt ei saanud Stallone ja Petty omavahel läbi. Võimalik, et Pettyl vedas, sest rääkis filmis osalenud Nigel Hawthrone, et selle tööotsa näol oli tegu õnnetu kogemusega ja staaride egod olid olnud kontrolli alt väljas.

Pärast mõnepäevast filmimist jõuti selgusele, et nii ei saa edasi minna. Väidetavalt oli Hopper Christofi rollis liiga uhkeldav ja unustas pidevalt oma teksti. Seejärel palgati Ed Harris, kes nomineeriti selle rolli eest parima kõrvalosatäitja Oscarile.

4. Kel O'Neill jõudis mitu nädalat filmis "There Will Be Blood" Eli Sunday rollis olla, siis asendati ta Paul Danoga

Senimaani tundmatu näitleja Kel O'Neill vallandati Paul Thomas Andersoni filmist "There Will Be Blood", sest väidetavalt midagi lihtsalt ei sobinud. Õnneks leiti asendus juba filmis osalevate näitlejate seast. Nimelt sai rolli endale Paul Dano, kes pidi algselt kehastama Eli Sunday venda. Sisu muudeti nii, et lihtsalt vendadest said identsed kaksikud.

5. Julianne Moore vallandati kuus päeva enne "Can You Ever Forgive Me" võtete algust