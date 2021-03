Telia soovitused nädalavahetuseks: saab draamat, komöödiat ja kodumaist dokumentaali

"Helista emale!" ("Ring mamma!", 2020) Muhe rootsi draamakomöödia. Filmi peategelane on Niki , kes on 35-aastane, aga elab oma elu nagu oleks ta teismeline. Ta keeldub millegi eest vastutamast ega taha midagi kuulda tõsisematest suhetest. See tekitab Niki emas mõistagi suurt murelikkust. Nad tülitsevad ja räägivad teineteisest mööda, kuid samas ei taha kumbki tegelikult midagi muud kui lihtsalt normaalselt omavahel suhelda. See film räägibki emotsionaalsest ummikseisust, mis sunnib meid kõiki varem või hiljem ema elu käsile võtma.

"Elu on vaid üks sõit" ("Life is Just a Ride", 2020) "Elu on vaid üks sõit" on dokumentaalfilm kolme tegelase positiivsest suhtumisest Simple Sessionil – ühel maailma suuremal ekstreemspordiüritusel. Reed Stark on mainekas BMX-trikirattur Ameerika Ühendriikidest, Euroopa rulatajate paremikku kuuluva Madars Apse karjäär sai alguse just Simple Sessionil ja Risto Kalmre on üks nendest legendidest, tänu kellele on sellise mastaabiga rahvusvaheline suursündmus alguse saanud täpselt siinsamas Põhja-Euroopa väikeriigis – Eestis. Filmis kajastatakse ka teisi ekstreemspordimaastikul tuntud tegelasi nagu Bam Margera, Darryl Nau ja paljusid teisi. "Elu on vaid üks sõit" on mõtlemapanev ja tujutõstev elustiilifilm, mis peletab kaamost ja lubab korraks hinge tõmmata. Vaata filmi tasuta filmiriiulis.