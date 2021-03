Elisa vaatamissoovitused nädalavahetuseks: legendaarsed peod, kust ei puudu ojadena voolav alkohol, narkootikumid ja naised

Lastele videolaenutuses uus animafilm „Unenägude meistrid“. Minna elu pööratakse pahupidi, kui isa uus kihlatu Helena ja tolle tütar Jenny ta koju kolivad. Uus kasuõde Jenny osutub kohutavaks ja Minna on õnnetu. Ta tahab Jennyst vabaneda! Minna avastab ühel ööl, et unenägude taga on maailm, kus unenägude meistrid teatrilavadel meie unenägusid loovad. Nii saab ta teada, kuidas Jenny unenägusid mõjutada. Kuid teiste inimeste unenägudesse sekkumisel on tagajärjed ning kui Minna ühel ööl liiga kaugele läheb, ei ärkagi Jenny enam. Seega Minna peab veel viimast korda unenägude maailma sisenema, et Jenny ja oma uue pere päästmiseks unenägudega silmitsi seista.