Drew Barrymore tegi näitlemisega lõpparve ja meenutab valusat perioodi: kaotasin oma tee, võtsin kaalus juurde ja käsil oli raske lahutus

Küsimusele, kas teda veel kinoekraanil näeb, vastas ta: “Kui ma aus olen, siis vastus on ei. Ma ei taha hetkel võtetel osaleda, aga see võib muutuda, kui mu lapsed suuremaks saavad.” Tal on abielust Will Kopelmaniga kaks tütart, 8-aastane Olive ja 6-aastane Frankie.