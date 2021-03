Go3 ja Home3 soovitused nädalavahetuseks: hittpõnevik naisest, kes kahtlustab, et teda jahib surnuks peetud vägivaldne ekskallim ja palju muud

„Nähtamatu mees“ (The invisible man)

Hittpõnevik naisest, kes kahtlustab, et teda jahib surnuks peetud vägivaldne ekskallim. Olles juba mõnda aega kannatanud vägivaldses suhtelõksus, õnnestub Cecilial ühel ööl oma ülikontrolliva teadlasest abikaasa juurest põgeneda. Kui eksmees sooritab enesetapu ja pärandab naisele suure varanduse, tundub asi Cecilia jaoks kahtlane. Järgneb seeria veidraid kokkusattumusi ning kui asjad võtavad naise lähedastele letaalse pöörde, on surmani hirmule aetud Cecilia mõistuse kaotamise äärel.

Osades: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Michael Dorman

Režissöör: Leigh Whannell

„Ameerika afäär“ (American hustle)

Kümnele Oscarile nomineeritud ajastutruu krimidraama, peaosades Hollywoodi staarid. Irving Rosenfeld on geniaalne aferist, kes jääb koos oma veetleva naiskolleegiga vahele keevalisele FBI agendile Richie DiMasole ning paarike on pahanduste vältimiseks sunnitud oma ametioskusi riigi heaks rakendama, võttes sihikule New Jersey pistisemaiaid poliitikud ja kohaliku maffia. Värvikale kelmiloole lisab vürtsi Irvingi labiilne abikaasa Rosalyn, kes seab oma ettearvamatu käitumisega kogu ettevõtmise korduvalt ohtu.



„Jumanji: Tere tulemast džunglisse“ (Jumanji: Welcome to the Jungle)