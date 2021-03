Plahvatusohtliku sarja kostüümikunstnik Triin Peetsalu: nuku põlemapanek oli filmimise ajal kõrvalt vaadatuna kindlasti üks meeldejäävamaid

Kostüümikunstnik Triin Peetsalule on enda sõnul väiksest peale meeldinud mängida ema ja teiste sugulaste garderoobidega, riietades ennast ja teisi lapsi erinevateks tegelasteks. Teda on terve elu tõmmanud kunstimaailm ja lisaks õpingutele EKAs on ta tegelenud nii ehtekunsti kui ka disainiga. Viimased viis aastat on ta aga keskendunud just kostüümikunstile. Triin on oma töös väga põhjalik ja panustab palju aega kostüümide planeerimisele, et võtetel läheks kõik sujuvalt. “Mulle meeldib pärast stsenaariumiga tutvumist teha uurimistöö, et mida teatud valdkondades seljas kantakse ja mis läheb antud sarja või filmi stiilikeelega kokku,”seletab ta. Triin on varasemalt olnud kostüümikunstnik selle aasta aprillis esilinastuvas filmis “Soo”, ETV sarjas “Lahutus Eesti moodi” (2.hooaeg), TV3 noortesarjas “Pind” ning eelmise aasta lõpus esilinastunud “Tulejoonel” sarjas. Lisaks on ta olnud veel abiks mitmetes teistes projektides.