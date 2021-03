TREILER | Eestis linastus Läti kuulsaima narkoparuni elul põhinev šokeeriv sari

Sarja lavastaja lätlane Andrejs Ekis aitas meieni tuua ka Eesti filmid nagu “Svingerid” ning “Asjad, millest me ei räägi”.

Lavastaja Andrejs Ekis: “Kuigi narkoäriga seotud sarjad on maailmas populaarsed, tunduvad need olema muinasjutud teisest maailmast, millel pole meiega mingit pistmist. Huvi krimisarjade vastu lubas meil luua seriaali, mis tõestab, et selline maailm on olemas ka Lätis. “Kartmatu” näitab ühe inimese silme läbi seda aega Läti ajaloost, millest vaid vähesed on seni julgenud rääkida.”

“Kvaliteetse kohaliku sisu tootmine on hetkel üks meie põhieesmärke,” ütles Go3 turundusjuht Ivars Lubans. “Ühe turuliidrina investeerime teadlikult kohaliku sisu tootmisesse ja usun, et “Kartmatu” saab olema üks meie selle aasta edukamaid projekte. Oleme suutnud luua kaasahaarava ja autentse loo, mis ei jäta kedagi külmaks. See on julm ja kohati provotseeriv, kuid aus lugu.”

Rolands Priverts sai kurikuulsaks 1999. aastal, mil ta Riia lennujaamas koos Läti modelliagentuuri juhist kaaslanna ja pea kahe kilo kokaiiniga kinni võeti. Mõlemad mõisteti vangi. Priverts pääses neli aastat hiljem eeskujuliku käitumise eest vabadusse, kuid jäi juba aasta hiljem Ecuadoris vahele 894g kokaiiniga ning mõisteti viieks aastaks vangi.

Seejärel sai Priverts vabadust nautida vaid mõned kuud, kuna Soome kohus mõistis ta narkootikumide smuugeldamise eest kaheksaks aastaks vangi. Tema vend Aigars Padunas pidi samuti Soomes karistust kandma hakkama, kuid leiti julmalt pekstuna surnult Riia keskvangla kongist.

Privertsi kuritegelik karjäär algas sammhaaval: autovaruosade ja mootorrataste vargused, valuutaspekulatsioon, mis tollal oli illegaalne ning alkoholi ja lõpuks ka narkootikumide smuugeldamine.